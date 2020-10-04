Пародия Ягудина и Дзюбы, пополнение в семье Плющенко и болезнь Слуцкой: что обсуждают в мире фигурного катания

Тренер Евгений Плющенко не опроверг и не подтвердил слухи о возможном переходе в его группу японки Рики Кихиры, а Анна Щербакова рассказала, с кем бы хотела выступать в паре. Алина Загитова встретилась с болельщицей, ставшей популярной благодаря мему, а фильм с участием Евгении Медведевой попал в программу Московского международного кинофестиваля. Артём Дзюба предложил Алексею Ягудину попробовать свои силы в сборной России по футболу, а Ирина Слуцкая рассказала о болезни. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Планы Плющенко и четверной лутц Жилиной

Тренер Евгений Плющенко рассказал о том, как готовятся лидеры его группы к сезону-2020/21 в фигурном катании, который значительно отличается от всех предыдущих из-за пандемии коронавируса.

«Подготовка к Кубку России? Сейчас главное в планах — чтобы не «закрыли» Москву. Вот этого не хотелось бы, потому что у всех спортсменов работы очень много. Все пашут, планы у нас серьёзные — побеждать, побеждать всех. У Саши Трусовой и Алёны Косторной всё великолепно», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

В последние дни появлялась информация, что академию Плющенко может пополнить ещё одна звёздная фигуристка — японка Рика Кихира. Поводом для таких разговоров послужило то, что специалист и его супруга Яна Рудковская подписались на спортсменку в Instagram. Сам тренер не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сообщения, лишь заверив, что громкие трансферы ещё будут.

«Я не исключаю вообще ничего в этой жизни. И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся, но чуть позже. Сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много из разных стран», — прокомментировал слухи Плющенко.

Сама Кихира активно готовится к участию во французском этапе Гран-при, намеченном на середину ноября. На соревнованиях она намерена впервые выполнить четверной сальхов.

На пятки более опытным коллегам продолжают наступать юниорки. 12-летняя Вероника Жилина, перешедшая к Плющенко из группы Этери Тутберидзе, на тренировке сделала самый сложный на данный момент прыжок в женском катании — четверной лутц. В её арсенале уже есть тройной аксель, а также сальхов и тулуп в четыре оборота. Поэтому многие предполагают, что именно она может стать первой спортсменкой, которой покорятся триксель и четверной в рамках одного официального выступления.

Новый вызов Поповой и завершение карьеры Джеймс — Сипре

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова также рассказала о своих планах. В настоящий момент она работает над улучшением своих программ и осваивает тройной аксель.

«Этот прыжок даётся мне даже тяжелее, чем четверные. Это будет победой над собой, если смогу сделать его на тренировках и дальше вставлять в соревновательную программу», — призналась Щербакова в интервью Nike.

Кроме того, она рассказала, с кем бы из фигуристов хотела встать в пару, если бы представилась такая возможность.

«Было бы очень здорово, если бы была возможность выступать в паре с каким-нибудь крутым одиночником. Например, с Нэйтаном Ченом. Сейчас он, можно сказать, двигает историю фигурного катания вперёд. Также поражают девочки, которые идут в парное катание, потому что я очень боюсь. Например, не представляю, как можно делать поддержки», — добавила Щербакова.

Между тем завершившая в феврале карьеру Бетина Попова намерена попробовать себя в роли постановщика. Она будет работать над показательным номером Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. При этом их сотрудничество началось весьма неожиданным образом.

Павлюченко кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в ярко-розовый цвет. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором сравнила себя с одной из вокалисток популярной южнокорейской группы BLACKPINK и предложила партнёру поставить номер под одну из её композиций. Под фотографией Елизавета Туктамышева написала, что этим обязательно должна заняться Попова.

Вскоре сама чемпионка Универсиады-2019 разместила у себя скриншот поста с подписью «Вызов принят».

«Только пока не знаем, где можно будет его показать, учитывая обстановку. У меня уже есть опыт постановок программ и одиночникам, и парникам», — приводит слова Поповой РИА Новости.

А поклонников чемпионов Европы 2019 года Ванессы Джеймс и Моргана Сипре ждали печальные новости. Пара, не выступавшая в официальных турнирах с прошлой осени, объявила о завершении карьеры.

Встреча Загитовой с фанаткой и болезнь Слуцкой

3 октября состоялась премьера заключительного сезона телешоу «Ледниковый период», в рамках которого представители российского шоу-бизнеса встают в пары с фигуристами. В роли ведущей впервые выступила олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова.

Хотя спортсменка не раз признавалась, что активно работает над собой ради нового амплуа, в том числе занимаясь с педагогом по речи, это не уберегло её от критики. Некоторые зрители остались недовольны её дебютом. За Загитову вступился её соведущий Алексей Ягудин.

«Лучше себя критикуйте. Когда станете главой Первого, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте», — написал он.

После одной из съёмок передачи состоялась встреча ученицы Тутберидзе с болельщицей, прославившейся благодаря своей находчивости и интернету. Многие помнят, как на трибунах прошлогоднего чемпионата России появилась грустная девушка с плакатом «А где Алина?». Она попала в объективы камер и вскоре стала своеобразным мемом в кругах любителей фигурного катания.

Фанатка вновь появилась на сентябрьских контрольных прокатах сборной России, которые Загитова также пропустила. Но ей всё же удалось встретиться с кумиром.

«Я её нашла», — подписала совместное фото девушка.

Если Загитова осваивает роль телеведущей, то её коллега по группе Тутберидзе Евгения Медведева недавно дебютировала в кино. Ей досталась эпизодическая роль в канадском фильме «Петрикор», рассказывающем историю 30-летней фигуристки, стремящейся вернуться в спорт. Лента попала в программу Московского международного кинофестиваля (ММКФ), проходящего с 1 по 8 октября.

Тем временем в семье Плющенко произошло радостное событие. 25 сентября у него и Рудковской родился второй сын.

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — поделилась продюсер.

Рождению младшего брата явно рад и Александр Плющенко.

Семья Плющенко практически не исчезает из информационного пространства, и причиной этого являются не одни только радостные события. Некоторое время назад они вновь оказались в центре скандала, когда группа Тутберидзе попыталась обвинить тренера и его супругу в попытке переманить к себе Загитову.

История вызвала новую волну бурных обсуждений, а также стала поводом для целого ряда шуток. Ставшую достоянием общественности переписку между фигуристкой и Рудковской спародировали Ягудин и нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Также по теме «Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета»: что известно о публикации переписки Загитовой и Рудковской Команда Этери Тутберидзе вновь обвинила Евгения Плющенко в попытках переманить фигуристов. На официальной странице группы в социальных...

«Лёшенька, привет. Станислав Саламович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Их будет много, и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написал футболист.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити заметил, что не умеет играть в футбол, на что Дзюба заверил, что это не является проблемой.

«Спасибо за предложение, но я останусь с Татьяной Анатольевной», — ответил Ягудин после раздумий.

В начале октября в некоторых СМИ появилась громкая новость о том, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая страдает от неизлечимого заболевания. Разумеется, это вызвало обеспокоенность её поклонников, поэтому ситуацию пришлось прояснить самой экс-спортсменке.

По её словам, она никогда не скрывала наличие у себя заболевания сосудов — васкулита, поэтому была удивлена подобному ажиотажу.

«Вчера была открыта Америка — Слуцкая неизлечимо больна. Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». Было удивительно это читать. С васкулитом уже живу 17 лет. Что называется, не дождётесь. И даже не десять и не 20 раз об этом говорила», — подчеркнула Слуцкая.

Она добавила, что не скрывает подробности своего состояния, так как хочет помочь людям, оказавшимся в такой же ситуации, и дать им надежду на то, что даже с неизлечимой болезнью можно вести привычный образ жизни.