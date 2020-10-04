ФФККР наградила Сотникову за выдающиеся достижения в фигурном катании

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила почётным знаком первую в истории России и СССР олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Аделину Сотникову.
ФФККР наградила Сотникову за выдающиеся достижения в фигурном катании
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, награждение прошло в рамках церемонии открытия школы фигурного катания Сотниковой в Москве.

«Уверен, это будет успешный проект, важный этап в жизни Аделины. Уверен, она сможет организовать прекрасную школу и передать свои знания юным фигуристам. Недавно исполком федерации учредил почётный знак, который называется «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках». Знак под номером один я вручаю нашей выдающейся олимпийской чемпионке», — заявил гендиректор ФФККР Александр Коган.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Сотникова открыла в Москве школу фигурного катания.

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