Сотникова заявила, что её школа будет конкурировать с группами Тутберидзе и Плющенко

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала открытие своей школы фигурного катания в Москве.

«Это очень важное для меня событие и для многих неожиданное, но ощущения такие же, как после победы в Сочи, слёзы наворачиваются. Хочу поблагодарить всех, кто помогал, особенно Елену Германовну Буянову. Приглашаю её в школу в любое время, когда она захочет», — приводит слова Сотниковой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что не намерена ставить прыжки детям, которые к этому не будут готовы как физически, так и психологически.

«Но, конечно, я собираюсь конкурировать с топ-школами, «Хрустальным», «Ангелами Плющенко». Иначе зачем я всё это начинала? Фигурное катание — моя жизнь», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония открытия школы Сотниковой.