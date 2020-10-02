Слуцкая призналась, что больна неизлечимой болезнью

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни, из-за которой ей необходимо принимать гормональные препараты.

«Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю», — сказала Слуцкая в интервью Teleprogramma.pro.

По её словам, она интересовалась у врача, будут ли у неё дети. Доктор же ей ответил, что у одной из пациенток с такой же проблемой родился ребёнок и «это был приговор».

«Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, всё обошлось и малыш родился здоровым», — добавила Слуцкая .

Ранее Слуцкая призвала отказаться от обсуждения возвращения Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.