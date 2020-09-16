Слуцкая призвала отказаться от обсуждения возвращения Медведевой к Тутберидзе

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Знаменитая в прошлом фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о переходе Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.
Слуцкая призвала отказаться от обсуждения возвращения Медведевой к Тутберидзе
  • РИА Новости

Бывшая спортсменка призвала перестать делать из мухи слона.

«Мне кажется, все уже устали, что из рабочих ситуаций раздувают скандал. Если спортсмен принял решение, значит, так ему комфортней, удобней и полезней. Здорово, что есть выбор. Мы, люди извне, не можем знать, почему так происходит. Поэтому давайте оставим эту тему и пожелаем отличных результатов спортсменке! Если у Евгении будут победы, то неважно, какие переходы были совершены ранее», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что синхронистка Алла Шишкина назвала Тутберидзе мудрой женщиной за прощение Медведевой.

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