Щербакова рассказала, с кем могла бы выступить в парном катании

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, с кем бы хотела выступить, если бы решила попробовать свои силы в парном катании.
Щербакова рассказала, с кем могла бы выступить в парном катании
  • globallookpress.com

«Думаю, было бы очень круто, если бы была возможность выступить в паре с каким-нибудь крутым одиночником. К примеру, с Нэйтаном Ченом, который сейчас, можно сказать, двигает фигурное катание вперёд. С другой стороны, я поражаюсь девочкам, которые идут в парное катание, поскольку очень боюсь. Лично я не представляю, как можно делать поддержки. Мне всегда очень страшно, даже когда я смотрю со стороны на парниц. Я всегда отворачиваюсь, когда начинаются какие-то поддержки, когда их поднимают вверх. Мне намного спокойнее, когда я на льду сама за себя отвечаю, точно знаю, что делаю, и ни от кого не завишу», — сказала Щербакова в интервью Nike

Чен является двукратным чемпионом мира, а также бронзовым призёром Олимпийских игр — 2018.

Ранее сообщалось, что Медведева и Косторная выступят на этапе Гран-при в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить