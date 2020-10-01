Щербакова рассказала, с кем могла бы выступить в парном катании

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, с кем бы хотела выступить, если бы решила попробовать свои силы в парном катании.

«Думаю, было бы очень круто, если бы была возможность выступить в паре с каким-нибудь крутым одиночником. К примеру, с Нэйтаном Ченом, который сейчас, можно сказать, двигает фигурное катание вперёд. С другой стороны, я поражаюсь девочкам, которые идут в парное катание, поскольку очень боюсь. Лично я не представляю, как можно делать поддержки. Мне всегда очень страшно, даже когда я смотрю со стороны на парниц. Я всегда отворачиваюсь, когда начинаются какие-то поддержки, когда их поднимают вверх. Мне намного спокойнее, когда я на льду сама за себя отвечаю, точно знаю, что делаю, и ни от кого не завишу», — сказала Щербакова в интервью Nike.

Чен является двукратным чемпионом мира, а также бронзовым призёром Олимпийских игр — 2018.

Ранее сообщалось, что Медведева и Косторная выступят на этапе Гран-при в Москве.