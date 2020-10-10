Синицина и Кацалапов могут сняться с произвольного танца на этапе КР в Москве

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Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов могут сняться с произвольной программы второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Синицина и Кацалапов могут сняться с произвольного танца на этапе КР в Москве
  • РИА Новости

По словам тренера пары Александра Жулина, которые передаёт ТАСС, это связано с травмой фигуристки.

«Виктория каталась в ритм-танце с сильной болью в колене. Не уверен по поводу её участия в произвольном танце. Катается на уколах. Но будем стараться», — пояснил тренер.

По итогам ритм-танца Синицина и Кацалапов лидируют, набрав 89,52 балла. Произвольный танец дуэты должны представить 11 октября.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева опубликовала видео из больницы.

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