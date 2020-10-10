Синицина и Кацалапов могут сняться с произвольного танца на этапе КР в Москве

Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов могут сняться с произвольной программы второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.

РИА Новости