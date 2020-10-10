Синицина и Кацалапов могут сняться с произвольного танца на этапе КР в Москве
- РИА Новости
По словам тренера пары Александра Жулина, которые передаёт ТАСС, это связано с травмой фигуристки.
«Виктория каталась в ритм-танце с сильной болью в колене. Не уверен по поводу её участия в произвольном танце. Катается на уколах. Но будем стараться», — пояснил тренер.
По итогам ритм-танца Синицина и Кацалапов лидируют, набрав 89,52 балла. Произвольный танец дуэты должны представить 11 октября.
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