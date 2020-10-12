Бонусный прокат: как Трусова взяла реванш у Валиевой, Усачёвой и судей за короткую программу на Кубке России
- РИА Новости
Главной сенсацией турнира стало выступление Александры Трусовой в произвольной программе. Проигрывая действующей чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой почти 10 баллов после короткой программы, она закончила произвольный прокат с преимуществом в 16,22 балла и одержала первую победу в сезоне.
Действительно ли фигуристку, ставшую широко известной благодаря неуёмному стремлению к запредельной сложности, засудили в короткой программе в субботу? Эта тема взбудоражила информационное интернет-пространство сразу после того, как завершился первый день женских соревнований, и продолжала полыхать в воскресенье на трибунах, пока стадион пребывал в ожидании выхода одиночниц на лёд. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, напомню, в субботу впервые в карьере показала в короткой программе докрученный тройной аксель, но по сумме баллов уступила 9,33 Валиевой и 4,62 — Дарье Усачёвой — двум наиболее перспективным юниоркам «Хрустального». После чего и возникли предположения, что таким образом Трусовой дают понять, что её уход из от Этери Тутберидзе в школу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко был ошибкой, плата за которую — судейская немилость.
Разобраться в нынешних судейских коллизиях неподготовленному зрителю не всегда бывает возможно, поэтому следует пояснить: кубок России — это достаточно специфические соревнования для внутреннего пользования с соответствующим судейством. В частности — с надбавками за те элементы, освоение которых с точки зрения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) следует дополнительно простимулировать. В текущей реальности такими элементами в женском катании являются прыжки в три с половиной и четыре оборота, а также наиболее сложные и хорошо исполненные вращения.
Намерения, безусловно, благие, но не сказать, что однозначные. Чтобы понять это, достаточно включить логику. Например, второй из критериев официально звучит следующим образом: «Вращение четвертого уровня сложности со средним GOE не меньше +4».
Сразу возникает резонный вопрос: если максимально сложное вращение фигурист способен выполнить безупречно, он и так получает предельно высокие баллы. Тогда о каких дополнительных надбавках может вообще идти речь? Но и Валиева, и Усачёва заработали по три дополнительных балла в короткой программе именно таким образом, а Трусова за свой впервые показанный в соревнованиях тройной аксель (надбавка за который, к слову, составляет не один, а два балла) — бонус не получила вообще.
Почему? Все обороты в ультра-си были Сашей полностью докручены, то есть, соответствовали пункту правил: «Удовлетворительное исполнение всех прыжковых элементов включает отсутствие недокрута». Другой вопрос, что выезд с тройного акселя она выполнила с помаркой. Это, видимо, не сподвигло арбитров на дополнительный бонус, хотя логики в этом тоже нет никакой: за ошибку на приземлении Трусова уже была наказана судьями — получила за аксель 5,60 при базовой стоимости прыжка в 8,0.
Получается, что, наказав спортсменку дважды, арбитры фактически открыто задекларировали: бонусы — это ни что иное, как инструмент манипуляции. Туз, который в нужный момент необходимо всего лишь вытащить из рукава. Так, по крайней мере, это выглядело для всех, кто наблюдал за соревнованиями со стороны.
Поэтому было вдвойне интересно ждать женских баталий в произвольной программе, где Трусова и её новый тренерский штаб заявили три четверных прыжка. Против двух у Валиевой.
По большому счёту, прыжки Трусовой в контексте Кубка России вообще не стоило расценивать как инструмент соперничества с кем бы то ни было. После сентябрьских прокатов тренер фигуристки Евгений Плющенко сказал в интервью по поводу возможного усложнения программ, что, мол, произвольная постановка сделана таким образом, чтобы можно было заменить в ней двойной аксель тройным.
«Кроме этого, у нас запланирован ещё и четверной сальхов, Саша прекрасно его делает», — добавил тренер.
Подобные усложнения в сложнокоординационных видах спорта никогда не совершаются одномоментно — высок риск, что у спортсмена просто не выдержит голова и начнется глобальная раскоординация. С этой точки зрения, у Трусовой всё пока идёт по плану: новый для себя прыжок, тройной аксель, она показала в «Мегаспорте» не только в короткой программе, но и на двух открытых тренировках, то есть в условиях, максимально приближенных к боевым. А это совсем не одно и то же, что успешно выполнить прыжок в тренировочном режиме на домашнем катке.
Включать новый элемент в произвольную программу, когда эта программа нестабильна и только начинает накатываться, тренерский штаб посчитал преждевременным — и угадал. Со своим набором прыжков спортсменка справилась достаточно лихо: наиболее сложный из существующих четверных — лутц — был выполнен без выезда, но на ногах Саша устояла. Следом она прекрасно выполнила два четверных тулупа, заработала за них в дополнение к судейским оценкам четыре бонусных балла, и по совокупности выиграла 12,01 у Усачёвой и 16,22 у Валиевой, несмотря на то, что Камила получила от судей рекордное количество бонусов — 5.
На этом, собственно, все разговоры о скандальном судействе утихли сами собой.
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