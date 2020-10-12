Бонусный прокат: как Трусова взяла реванш у Валиевой, Усачёвой и судей за короткую программу на Кубке России

Александра Трусова стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию. В произвольной программе она на 16,22 балла опередила Камилу Валиеву, лидировавшую после короткого проката. Третье место досталось Дарье Усачёвой. Ученица Евгения Плющенко чисто исполнила два четверных тулупа, за что получила четыре дополнительных балла.

Главной сенсацией турнира стало выступление Александры Трусовой в произвольной программе. Проигрывая действующей чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой почти 10 баллов после короткой программы, она закончила произвольный прокат с преимуществом в 16,22 балла и одержала первую победу в сезоне.

Действительно ли фигуристку, ставшую широко известной благодаря неуёмному стремлению к запредельной сложности, засудили в короткой программе в субботу? Эта тема взбудоражила информационное интернет-пространство сразу после того, как завершился первый день женских соревнований, и продолжала полыхать в воскресенье на трибунах, пока стадион пребывал в ожидании выхода одиночниц на лёд. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, напомню, в субботу впервые в карьере показала в короткой программе докрученный тройной аксель, но по сумме баллов уступила 9,33 Валиевой и 4,62 — Дарье Усачёвой — двум наиболее перспективным юниоркам «Хрустального». После чего и возникли предположения, что таким образом Трусовой дают понять, что её уход из от Этери Тутберидзе в школу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко был ошибкой, плата за которую — судейская немилость.

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Разобраться в нынешних судейских коллизиях неподготовленному зрителю не всегда бывает возможно, поэтому следует пояснить: кубок России — это достаточно специфические соревнования для внутреннего пользования с соответствующим судейством. В частности — с надбавками за те элементы, освоение которых с точки зрения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) следует дополнительно простимулировать. В текущей реальности такими элементами в женском катании являются прыжки в три с половиной и четыре оборота, а также наиболее сложные и хорошо исполненные вращения.

Намерения, безусловно, благие, но не сказать, что однозначные. Чтобы понять это, достаточно включить логику. Например, второй из критериев официально звучит следующим образом: «Вращение четвертого уровня сложности со средним GOE не меньше +4».

Сразу возникает резонный вопрос: если максимально сложное вращение фигурист способен выполнить безупречно, он и так получает предельно высокие баллы. Тогда о каких дополнительных надбавках может вообще идти речь? Но и Валиева, и Усачёва заработали по три дополнительных балла в короткой программе именно таким образом, а Трусова за свой впервые показанный в соревнованиях тройной аксель (надбавка за который, к слову, составляет не один, а два балла) — бонус не получила вообще.

Почему? Все обороты в ультра-си были Сашей полностью докручены, то есть, соответствовали пункту правил: «Удовлетворительное исполнение всех прыжковых элементов включает отсутствие недокрута». Другой вопрос, что выезд с тройного акселя она выполнила с помаркой. Это, видимо, не сподвигло арбитров на дополнительный бонус, хотя логики в этом тоже нет никакой: за ошибку на приземлении Трусова уже была наказана судьями — получила за аксель 5,60 при базовой стоимости прыжка в 8,0.

Получается, что, наказав спортсменку дважды, арбитры фактически открыто задекларировали: бонусы — это ни что иное, как инструмент манипуляции. Туз, который в нужный момент необходимо всего лишь вытащить из рукава. Так, по крайней мере, это выглядело для всех, кто наблюдал за соревнованиями со стороны.

Поэтому было вдвойне интересно ждать женских баталий в произвольной программе, где Трусова и её новый тренерский штаб заявили три четверных прыжка. Против двух у Валиевой.

По большому счёту, прыжки Трусовой в контексте Кубка России вообще не стоило расценивать как инструмент соперничества с кем бы то ни было. После сентябрьских прокатов тренер фигуристки Евгений Плющенко сказал в интервью по поводу возможного усложнения программ, что, мол, произвольная постановка сделана таким образом, чтобы можно было заменить в ней двойной аксель тройным.

«Кроме этого, у нас запланирован ещё и четверной сальхов, Саша прекрасно его делает», — добавил тренер.

Подобные усложнения в сложнокоординационных видах спорта никогда не совершаются одномоментно — высок риск, что у спортсмена просто не выдержит голова и начнется глобальная раскоординация. С этой точки зрения, у Трусовой всё пока идёт по плану: новый для себя прыжок, тройной аксель, она показала в «Мегаспорте» не только в короткой программе, но и на двух открытых тренировках, то есть в условиях, максимально приближенных к боевым. А это совсем не одно и то же, что успешно выполнить прыжок в тренировочном режиме на домашнем катке.

Включать новый элемент в произвольную программу, когда эта программа нестабильна и только начинает накатываться, тренерский штаб посчитал преждевременным — и угадал. Со своим набором прыжков спортсменка справилась достаточно лихо: наиболее сложный из существующих четверных — лутц — был выполнен без выезда, но на ногах Саша устояла. Следом она прекрасно выполнила два четверных тулупа, заработала за них в дополнение к судейским оценкам четыре бонусных балла, и по совокупности выиграла 12,01 у Усачёвой и 16,22 у Валиевой, несмотря на то, что Камила получила от судей рекордное количество бонусов — 5.

На этом, собственно, все разговоры о скандальном судействе утихли сами собой.