Фигуристка Валиева высказалась о своём падении в произвольной программе на этапе КР

Короткая ссылка
Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Фигуристка Валиева высказалась о своём падении в произвольной программе на этапе КР
  • РИА Новости

«Немного обидно. На тренировках я почти всегда катаю чисто, только на тулупах небольшие помарки. А упасть с лутца — для меня это из разряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип. Упасть с лутца — это не для выступления по мастерам. Ты должен всегда катать чисто, и это не очень», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Она отметила, что почти не нервничала в короткой программе, но теперь ей предстоит больше работать над произвольной.

«Мотивация — больше не допускать таких нелепых ошибок, катать чисто, обязательно делать два тулупа», — добавила Валиева.

Валиева заняла второе место на этапе в Москве, набрав 233,70 балла по итогам двух программ.

Ранее появилось видео победной произвольной программы Александры Трусовой на этапе Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить