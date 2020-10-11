Фигуристка Валиева высказалась о своём падении в произвольной программе на этапе КР

Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Немного обидно. На тренировках я почти всегда катаю чисто, только на тулупах небольшие помарки. А упасть с лутца — для меня это из разряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип. Упасть с лутца — это не для выступления по мастерам. Ты должен всегда катать чисто, и это не очень», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Она отметила, что почти не нервничала в короткой программе, но теперь ей предстоит больше работать над произвольной.

«Мотивация — больше не допускать таких нелепых ошибок, катать чисто, обязательно делать два тулупа», — добавила Валиева.

Валиева заняла второе место на этапе в Москве, набрав 233,70 балла по итогам двух программ.

Ранее появилось видео победной произвольной программы Александры Трусовой на этапе Кубка России.