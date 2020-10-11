Жулин назвал бесспорной победу Трусовой на этапе Кубка России в Москве

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

«Саша по делу одержала победу, её первое место сегодня абсолютно бесспорное. Судьи отсудили справедливо. Валиева разошлась на какие-то копейки с Усачевой. Сегодня был суперкамбэк Трусовой, она проявила огромный спортивный характер, включила в программу три четверных. Это вызывает огромное уважение», — цитирует Жулина РИА Новости.

Произвольную программу Трусовой судьи оценили в 164,82 балла, что по сумме двух прокатов (240,59) позволило ей стать победительницей соревнований. Второе место заняла Камила Валиева (233,70), а тройку сильнейших замкнула Дарья Усачёва (233,50).

Ранее Валиева высказалась о своём падении в произвольной программе на этапе КР.