Директор «Самбо-70»: всегда рады Загитовой в нашей школе

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что в школе всегда рады появлению олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Директор «Самбо-70»: всегда рады Загитовой в нашей школе
  • РИА Новости

28 сентября школа отмечает своё 50-летний юбилей. Загитовой не было на празднике, при то, что на нём присутствовала серебряная призёрка ОИ-2018 Евгения Медведева. Лайшев потом сказал, что Загитова была занята и не сомгла приехать по этой причине. Хотя сама спортсменка позже отметила, что её не звали на мероприятие.

«Для меня как руководителя школы Алина — ученица. Это школа, которую она закончила, и я не должен её звать или не звать. Она должна прийти, быть в этой школе родной, со своими учителями, со своим тренерами. Это её дело, я её не должен звать. Она что, королева Шантеклера, что ли, чтобы я её куда-то звал? Я хорошо знаю её родителей, их уважаю. Они добрые простые люди. Для меня она воспитанница школы «Самбо-70», которую мы любим, уважаем и всегда рады ей, не только в день юбилея школы», — цитирует Лайшева РИА Новости.

Он отметил, что у Загитовой не должно быть привилегий в плане приглашений на мероприятия, так в «Самбо-70» всегда рады любым ученицам.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух и Загитова представили новый сезон «Ледникового периода» на презентации.

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