Авербух и Загитова представили новый сезон «Ледникового периода» на презентации
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- РИА Новости
Авербух опубликовал фото с презентации в своём Instagram.
«Давно не были в студии «Вечернего Урганта». На этот раз отличный повод: внеэфирная презентация нового телевизионного сезона на Первом канале для рекламодателей и партнёров. Вместе с Александром Файфманом и Алиной Загитовой представляем новый «Ледниковый период», который с 3 октября будет в эфире», — написал Авербух.
Ранее Авербух рассказал о шансах Загитовой стать успешной телеведущей.