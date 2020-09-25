Авербух и Загитова представили новый сезон «Ледникового периода» на презентации

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представили «Ледниковый период» на презентации Первого канала.
Авербух и Загитова представили новый сезон «Ледникового периода» на презентации
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Авербух опубликовал фото с презентации в своём Instagram.

«Давно не были в студии «Вечернего Урганта». На этот раз отличный повод: внеэфирная презентация нового телевизионного сезона на Первом канале для рекламодателей и партнёров. Вместе с Александром Файфманом и Алиной Загитовой представляем новый «Ледниковый период», который с 3 октября будет в эфире», — написал Авербух.

Ранее Авербух рассказал о шансах Загитовой стать успешной телеведущей.

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