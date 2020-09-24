Авербух рассказал о шансах Загитовой стать успешной телеведущей

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о перспективах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве ведущей телешоу.

По мнению бывшего спортсмена, нельзя в одночасье безболезненно сменить один вид деятельности на другой.

«Главное, что Алина, как талантливый и всесторонне развитый человек, хочет этому делу учиться. Она ежедневно занимается с педагогом по постановке речи, набирается опыта. Да, сейчас это первые шаги Загитовой в качестве ведущей. Может быть, что-то ещё не получается. Но на неё уже работает то обаяние, которое есть у девушки», — приводит слова Авербуха ФАН.

Он также выразил уверенность, что с каждым новым этапом Загитова будет расти.

Ранее сообщалось, что Загитова думала перейти к тренеру Евгению Плющенко в декабре, но Этери Тутберидзе её отговорила.