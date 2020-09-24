СМИ: Загитова думала перейти к Плющенко в декабре, но Тутберидзе её отговорила

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова могла перейти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко после финала Гран-при 2019 года.
СМИ: Загитова думала перейти к Плющенко в декабре, но Тутберидзе её отговорила
  • РИА Новости

Как сообщает «Бизнес Online», спортсменка на гастролях ледового шоу обратилась к Плющенко за советом по поводу изучения четверных прыжков, после чего двукратный олимпийский чемпион пригласил её перейти в его академию. Загитова, в свою очередь, сказала, что возьмёт паузу, чтобы подумать.

Ближе всего к переходу в академию Плющенко Загитова была после финала Гран-при, в котором заняла последнее место.

Отмечается, что в последний момент Загитову от перехода отговорила Этери Тутберидзе. При этом после отказа Загитова продолжила общение с Плющенко — они контактировали в марте этого года.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков отреагировал на новый скандал между группами Плющенко и Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить