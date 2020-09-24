СМИ: Загитова думала перейти к Плющенко в декабре, но Тутберидзе её отговорила

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова могла перейти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко после финала Гран-при 2019 года.

Как сообщает «Бизнес Online», спортсменка на гастролях ледового шоу обратилась к Плющенко за советом по поводу изучения четверных прыжков, после чего двукратный олимпийский чемпион пригласил её перейти в его академию. Загитова, в свою очередь, сказала, что возьмёт паузу, чтобы подумать.

Ближе всего к переходу в академию Плющенко Загитова была после финала Гран-при, в котором заняла последнее место.

Отмечается, что в последний момент Загитову от перехода отговорила Этери Тутберидзе. При этом после отказа Загитова продолжила общение с Плющенко — они контактировали в марте этого года.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков отреагировал на новый скандал между группами Плющенко и Тутберидзе.