Глава ФФККР Горшков отреагировал на новый скандал между группами Плющенко и Тутберидзе

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новый скандал с переманиванием спортсменок между группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Глава ФФККР Горшков отреагировал на новый скандал между группами Плющенко и Тутберидзе
  • РИА Новости

«Очень сожалею, что такое стало происходить в нашем виде спорта. Это никому не идёт на пользу. Стоит ли федерации собрать круглый стол с участниками конфликта? Идею нужно обсудить, подумать, насколько это будет эффективно», — приводит слова Горшкова РИА Новости

В сториз страницы команды Этери Тутберидзе в Instagram появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой.

Ранее Ягудин и Дзюба спародировали переписку Рудковской с Загитовой.

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