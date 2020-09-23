Глава ФФККР Горшков отреагировал на новый скандал между группами Плющенко и Тутберидзе
- РИА Новости
«Очень сожалею, что такое стало происходить в нашем виде спорта. Это никому не идёт на пользу. Стоит ли федерации собрать круглый стол с участниками конфликта? Идею нужно обсудить, подумать, насколько это будет эффективно», — приводит слова Горшкова РИА Новости.
В сториз страницы команды Этери Тутберидзе в Instagram появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой.
Ранее Ягудин и Дзюба спародировали переписку Рудковской с Загитовой.