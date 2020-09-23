Ягудин и Дзюба спародировали переписку Рудковской с Загитовой
- РИА Новости
«Лёшенька, привет. Станислав Саламович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Их будет много, и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написал Дзюба Ягудину в Instagram.
«Но я не умею играть в футбол!» — ответил бывший фигурист.
«Научим!» — парировал Дзюба.
Эта переписка повторяет сообщение продюсера Яны Рудковской, которая написала олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, приглашая её в академию своего мужа Евгения Плющенко. Переписка была опубликована в соцсетях команды тренера Этери Тутберидзе.
Ранее Плющенко ответил директору «Самбо-70», назвавшему его «бездельником».