Ягудин и Дзюба спародировали переписку Рудковской с Загитовой

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин показал шуточную переписку с футболистом «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.
Ягудин и Дзюба спародировали переписку Рудковской с Загитовой
  • РИА Новости

«Лёшенька, привет. Станислав Саламович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Их будет много, и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написал Дзюба Ягудину в Instagram.

«Но я не умею играть в футбол!» — ответил бывший фигурист.

«Научим!» — парировал Дзюба.

Эта переписка повторяет сообщение продюсера Яны Рудковской, которая написала олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, приглашая её в академию своего мужа Евгения Плющенко. Переписка была опубликована в соцсетях команды тренера Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко ответил директору «Самбо-70», назвавшему его «бездельником».

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