Плющенко признался, что пытался помириться с Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что предпринимал попытки помириться с тренером Этери Тутберидзе.
Плющенко признался, что пытался помириться с Тутберидзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешёл сам. Если у него всё хорошо, то архисложно его переманить за деньги. Так что перестаньте нести бред — это я и штабу Тутберидзе, и болельщикам. Примите это как должное. Разберитесь в себе, почему так происходит. Я ни с кем не хочу ругаться. У нас со штабом был разговор в конце соревнований: я предложил мирную историю, мол, не надо ссориться. Ответа мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам нужно нормально общаться. Но мира с Этери не получилось. Её больше устраивает война», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

В летнее межсезонье в академию Плющенко из группы Тутберидзе перешли чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее Плющенко заявил, что Загитова собиралась уходить к нему год назад.

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