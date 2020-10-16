Плющенко: Загитова собиралась уходить ко мне год назад

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Двукратный победитель Олимпийских игр по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова могла перейти к нему в академию год назад.
Плющенко: Загитова собиралась уходить ко мне год назад
  • РИА Новости

«Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, её никто не переманивал. Яна ей писала и в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано: «Иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу. Пока Загитова не в спорте, решили сделать предложение», — цитирует Плющенко РИА Новости.

В сентябре в Instagram команды Этери Тутберидзе появился скриншот переписки Яны Рудковской и Загитовой, где жена Плющенко предлагает фигуристке работать с ними. «Никто никого не переманивает?» — подписала команда Тутберидзе снимок в ответ на слова Плющенко, что он не переманивал Александру Трусову и Алёну Косторную.

Ранее Плющенко заявил, что Розанов и Ильиных перестали работать с Трусовой.

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