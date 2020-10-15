Лайшев: даже не думал о каких-то заслугах Плющенко, Трусова всё получила в «Самбо-70»

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением по поводу результатов фигуристки Александры Трусовой и роли в её успехах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Лайшев: даже не думал о каких-то заслугах Плющенко, Трусова всё получила в «Самбо-70»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Такие достижения Саши — это её дело. То, что она талантливая, это однозначно. Неслучайно же Этери Георгиевна её увидела. Саша на своём запасе будет кататься, она молодец. Что касается моих слов о её запасе, то она его получила у Этери Георгиевны. Я даже не думал о каких-то заслугах Евгения, она всё получила в «Самбо-70», — цитирует Лайшева «Чемпионат»

При этом он подчеркнул, что если уже в ближайшем будущем Трусова начнёт чисто выполнять четверные прыжки в своих программах, то это будет двигать фигурное катание вперёд.

В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Недавно она победила на этапе Кубка России в Москве, по итогам двух прокатов набрав 240,59 балла — 75,77 за короткую программу и 164,82 за произвольную.

Ранее директор «Самбо-70» назвал Плющенко невоспитанным человеком.

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