Директор «Самбо-70» назвал Плющенко невоспитанным человеком

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Директор «Самбо-70» назвал Плющенко невоспитанным человеком
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться», — цитирует Лайшева ТНВ.

По его мнению, Плющенко ничего не сделал как тренер, только забрал в свою академию Александру Трусову и Алёну Косторную.

«Он взял и сломал всю систему. И ещё неизвестно, что у Плющенко там получится. Он ещё никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — добавил Лайшев.

Трусова недавно победила на этапе в Москве, по итогам двух прокатов набрав 240,59 балла — 75,77 за короткую программу и 164,82 — за произвольную.

Ранее Плющенко анонсировал открытие собственного катка.

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