Плющенко анонсировал грядущее открытие собственного катка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в скором времени откроется его личный каток.

«На финишной прямой! Надеюсь, на мой день рождения сделаем тестовое открытие! Работа кипит. Как я обещал, будет много льда в «Ангелах Плющенко», — написал он в Instagram, прикрепив видео с объекта.

День рождения Плющенко — 3 ноября. В настоящее время бывший фигурист является тренером в собственной академии «Ангелы Плющенко», в которой с нынешнего сезона выступают чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее Плющенко отреагировал на слова директора «Самбо-70» о Трусовой.