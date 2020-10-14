Плющенко анонсировал грядущее открытие собственного катка

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в скором времени откроется его личный каток.
Плющенко анонсировал грядущее открытие собственного катка
  • РИА Новости

«На финишной прямой! Надеюсь, на мой день рождения сделаем тестовое открытие! Работа кипит. Как я обещал, будет много льда в «Ангелах Плющенко», — написал он в Instagram, прикрепив видео с объекта.

День рождения Плющенко — 3 ноября. В настоящее время бывший фигурист является тренером в собственной академии «Ангелы Плющенко», в которой с нынешнего сезона выступают чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее Плющенко отреагировал на слова директора «Самбо-70» о Трусовой.

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