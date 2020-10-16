Экс-футболист Радимов раскритиковал Плющенко и Рудковскую

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о конфликте между двукратным чемпионом России по фигурному катанию Евгением Плющенко и тренером Этери Тутберидзе.
Экс-футболист Радимов раскритиковал Плющенко и Рудковскую
  • РИА Новости

«Достали хайпожоры, превратившие «фигурку» в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы — лучшая», — написал Радимов в Twitter.

По его мнению, Плющенко стоит лучше заниматься своим делом, а не разжигать конфликты.

«Моя мама, например, всю жизнь работала и так и не смогла купить себе Porsche — но это не значит, что она бездельница, диванный эксперт и не имеет права на своё мнение, как считает Плющенко», — подчеркнул Радимов.

В межсезонье в академию Плющенко из группы Тутберидзе перешли чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее Плющенко признался, что пытался помириться с Тутберидзе.

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