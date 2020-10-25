Победа с четверным флипом: Щербакова превзошла Усачёву и Туктамышеву на этапе Кубка России в Сочи

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева завоевала бронзу, пропустив вперёд Дарью Усачёву, выступающую в нынешнем сезоне на юниорском уровне. В мужском турнире победу одержал Михаил Коляда. Второе место осталось за 17-летним Андреем Мозалёвым, третье — за Дмитрием Алиевым.

Победа Анны Щербаковой стала уникальной в своей убедительности. Дело даже не в результате, а в том, как мощно и уверенно она справилась в произвольной программе с четверным флипом (14,74 при базовой стоимости прыжка 11,0) и этим пресекла все разговоры, что спортсменка растёт, у неё ломается техника и никому не понятно, сможет ли она… Смогла.

Избежать ошибок в произвольной программе Щербаковой не удалось (в частности, она исполнила «лишний» прыжок, оставивший её без каскада), но уровень, на котором будет вестись в декабре битва за золото национального первенства, был обозначен предельно чётко.

Взглянуть на положение вещей в женской одиночке сквозь этот ракурс более чем полезно. Например, становится понятно, что тройной аксель, который так долго и мучительно восстанавливала к сезону Елизавета Туктамышева, не приносит никакого преимущества, если он один. Для того чтобы бороться по-настоящему, позарез нужен ещё один — в каскаде. А желательно, и четверной прыжок тоже, причём не ко второй половине сезона, а здесь и сейчас. Иначе поезд ещё пока реальных больших достижений может уйти раньше, чем ты доберёшься до перрона.

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То же самое, кстати, можно сказать о чемпионке Европы и победительнице прошлогоднего финала Гран-при Алёне Косторной, которая ещё не начинала соревновательный сезон (откроет его на этапе Кубка России в Казани 8—12 ноября). Она в межсезонье сменила тренера, уйдя к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. И вопрос, сумеет ли фигуристка восстановить тройной аксель и довести прыжок до такого состояния, чтобы трижды прыгать его в двух программах, становится едва ли не ключевым. Именно от этого будет зависеть, сохранит Косторная способность бороться за место в сборной или нет.

Тем более что свои программы продолжает усложнять и Александра Трусова. Предыдущий этап Кубка России, который проходил в Москве, эта фигуристка выиграла, а вот ко второму старту, похоже, будет готовить новинку — четверной риттбергер. Не сказать, что прыжок позарез нужен Саше для конкурентной борьбы (три четверных, которые уже опробованы в программе, дают ей в этом отношении солидный запас, плюс есть достаточно хорошо напрыганный сальхов), но если она сумеет выполнить в соревнованиях риттбергер, то достижение станет историческим: Трусова в четвёртый раз впишет своё имя в Книгу рекордов Гиннеса.

В парном катании победу фактически без конкуренции одержали бронзовые призёры чемпионата Европы — 2020 Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. А вот мужской турнир наглядно продемонстрировал, насколько быстро может измениться привычная болельщикам спортивная ситуация. До начала соревнований предполагалось, что чемпионство разыграют между собой триумфатор континентального первенства 2020 года Дмитрий Алиев, пропустивший начало этого сезона из-за травмы спины, и бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 Михаил Коляда, вернувшийся к некогда утерянным боевым кондициям под руководством Алексея Мишина.

Коляда в итоге стал чемпионом, но в значительной мере выехал на былых заслугах за счёт компонентов катания. Произвольную программу он проиграл Андрею Мозалёву, причём в технической части уступил основательно. За элементы Михаил набрал 87,72 балла, в то время как 17-летний подопечный Кирилла Давыденко, который только-только вышел из юниоров, заработал 95,18 балла. По совокупности баллов Мозалёв остался вторым, опередив Алиева на 23,73 балла.

Наверное, это и есть самая яркая отличительная черта нынешнего поколения фигуристов: в их кругу всё реже и реже можно услышать некогда распространённую и характерную для новичков фразу: «У меня ещё всё впереди».

Благодарить за эту трансформацию сознания опять же следует девочек — они, как говорится, начали первыми. Вынужденная изолированность и отмена большого количества международных турниров немножко растушевала картину мира, лишив фигуристок реальной возможности сравнить себя с соперницами, но даже в рамках Кубка России несложно увидеть, сколь острыми и драматичными будут соревнования, когда все соискательницы встретятся на одном льду.