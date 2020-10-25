Фигуристы Павлюченко и Ходыкин победили в короткой программе среди пар на этапе КР в Сочи
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- РИА Новости
Их результат составил 75,94 балла. Павлюченко и Ходыкин обошли занявших второе место Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева почти на шесть баллов (69,97). Третья строчка досталась Алине Пепелевой и Роману Плешкову (59,95).
Произвольную программу пары представят 26 октября.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова заявила о намерении реабилитироваться в произвольной программе на этапе КР в Сочи.