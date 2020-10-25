Шербакова заявила о намерении реабилитироваться в произвольной программе на этапе КР в Сочи

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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе Кубка страны в Сочи.
Шербакова заявила о намерении реабилитироваться в произвольной программе на этапе КР в Сочи
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«После ошибки у меня все мысли были лишь о том, чтобы не подать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортилось впечатление от оставшейся программы. Не хочу разбираться сейчас, что произошло. Сейчас у меня одно желание — реабилитироваться в воскресенье», — приводит слова Щербаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристка допустила ошибку при выполнении каскада. По итогам проката короткой программы она занимает второе место, набрав 77,47 балла.

Ранее Усачёва победила Щербакову и Туктамышеву в короткой программе на этапе КР в Сочи.

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