Ягудин оценил судейство в одиночном женском катании на этапе КР в Сочи

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин считает, что в короткой программе третьего этапа Кубка России в Сочи в соревновании одиночниц было объективное оценивание.

«На мой взгляд, на этапе в Сочи в женском катании было абсолютно нормальное и адекватное судейство. Все думают, Туктамышева делает тройной аксель, это так круто. Конечно, это замечательно, но у Лизы был недокрут на каскаде плюс вторые и третьи уровни. А у Дарьи Усачёвой, которая хоть и выступала без тройного акселя, всё было сделано на хорошие надбавки плюс бонусы. Плюс все элементы были сделаны на четвёртый уровень», — цитирует Ягудина ТАСС.

После короткой программы на третьем этапе Кубка России лидирует Дарья Усачёва (78,41 балла). Второй стала Анна Щербакова (77,47). Тройку лучших замкнула чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (77,36).

Ранее Щербакова заявила о намерении реабилитироваться в произвольной программе на этапе КР в Сочи.