Ошибки Щербаковой и спорные оценки Туктамышевой: как завершилась короткая программа фигуристок на этапе КР в Сочи

В Сочи стартовал третий этап Кубка России по фигурному катанию. По итогам короткой программы у женщин лидерство захватила вице-чемпионка мира среди юниоров Дарья Усачёва (78,41), которая на 0,94 балла обошла двукратную чемпионку России Анну Щербакову (77,47). Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева занимает промежуточное третье место (77,36).

Турнир, которому предписывалось стать гвоздём субботней программы, оставил скандальное послевкусие, и это, похоже, становится традицией. На предыдущем этапе российской кубковой серии скандал, напомню, разгорелся после того, как двукратная чемпионка мира Александра Трусова, впервые исполнившая в соревнованиях тройной аксель, уступила порядка десяти баллов двум фигуристкам «Хрустального» — Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.

В аналогичной ситуации в Сочи оказалась Елизавета Туктамышева — с той лишь разницей, что Александра в Москве приземлила свой аксель с ошибкой, а питерская спортсменка выполнила прыжок уверенно, легко и с прекрасным выездом. Как и два других прыжковых элемента программы — каскад из тройных лутца и тулупа и тройной флип.

Но сенсацией стало не это, а внезапная и достаточно грубая ошибка лидера Анны Щербаковой в каскаде лутц — риттбергер. Формально спортсменке засчитали этот каскад как 3 + 2, хотя в реальности элемент с таким же успехом можно было считать сорванным: Анна промедлила с отталкиванием на второй прыжок, её развернуло, и приземлялась она уже как придётся и на две ноги — так бывает, когда фигурист «теряется» в воздухе.

С другой стороны, ошибка оказалась достаточно нехарактерной для сильнейшей фигуристки страны, судьи совершенно её не ждали, а в таких случаях, как показывает практика, многие арбитры просто теряются, не решаясь снизить оценку.

За два из трёх вращений Щербакова (как и Усачёва) получила по одному дополнительному баллу (+2), но даже если отнять от итоговых оценок всех трёх спортсменок бонусные надбавки, расстановка в тройке лидеров осталась бы прежней. Это ли не повод для негодования?

Если брать чисто внешнюю, визуальную сторону восприятия, Туктамышева, конечно же, должна была стоять выше экс-юниорок. Но если начать препарировать прокат экс-чемпионки мира, очень быстро выяснится, что Лиза сама виновата в суровом отношении арбитров. Парадокс, но проиграла она не вращениями. А своей что ни на есть сильной стороной — прыжками.

За свой каскад Туктамышева — при её взрывном двигательном таланте и безупречной технике — должна была получать не 8,67, а под 12 баллов. Тогда бы она опередила и Усачёву, и Щербакову, даже если бы тем выдали за вращения не по два, а по три бонуса. Но второй прыжок получился у фигуристки недокрученным, и там, где можно было приобрести, Лиза потеряла.

Ей вполне хватало скорости и высоты, чтобы закончить прыжковую серию безупречно, но подвела достаточно характерная для спортсменки небрежность исполнения. Иначе говоря, отсутствие внимания к деталям.

Стоит ли удивляться тому, что Туктамышева проиграла представительницам школы, в которой принято ни одну мелочь не упускать из виду? Думаю, как раз поэтому судьи изначально настроены к фигуристкам «Хрустального» более лояльно, нежели ко всем остальным, добавляя им баллы и бонусы везде, где только можно.

Справедливо ли это? Можно ответить категорическим «нет», но одновременно с этим нельзя не признать: так в фигурном катании было всегда. Делает ли подобный реверанс проще жизнь самим фигуристкам? Как ни странно, нет. Во-первых, не всегда бывает просто психологически смириться с тем, что набираемые во внутренних соревнованиях рекордные суммы начинают вдруг сыпаться, когда дело доходит до международных стартов и международного судейства.

Во-вторых, постоянное ощущение, что ты чья-то цель, а по сути мишень, — это самое некомфортное, что только может быть в спорте. На лидера равняются, его копируют, повторяют удачно найденные приёмы, да и запредельную сложность прыжков гораздо проще осваивать, когда до тебя кто-то уже прошёл по этому пути, набив шишки.

Плюс так сложилось, что лидер почти никогда не имеет права на оплошность. Допусти Туктамышева ошибку в том же акселе, никто и ухом бы не повёл: сложный прыжок, первый старт, нервы... Но ошиблась Щербакова — мы автоматически воспринимаем это как сенсацию, а сама спортсменка получает чувствительный удар по психике.

Через то же самое несколько лет назад прошла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, выдавшая на протяжении двух сезонов беспрецедентную серию безошибочных прокатов, а сейчас касается Камилы Валиевой, которой прочат олимпийское золото Пекина-2022.

Собственно, даже в рамках текущего Кубка России очевидно, что для Щербаковой, уже выигравшей первый этап серии в Сызрани, достаточно принципиально одержать ещё одну победу, в то время как для опытнейшей Туктамышевой это всего лишь первый старт, проба сил, постановок и прыжков.

Хотя для того, чтобы оставить сочинский этап за собой, Лизе нужно просто сделать выводы из субботнего проката.