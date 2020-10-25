Фигуристка Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи, Туктамышева — третья

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе Кубка страны по фигурному катанию в Сочи.

За произвольную программу 16-летняя спортсменка получила от судей 162,44 балла. По сумме двух прокатов она набрала 239,91 балла.

Второе место заняла другая ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачёва (225,19 балла). Тройку лучших замкнула чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева (213,26).

Ранее сообщалось, что Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин победили в короткой программе среди пар на этапе КР в Сочи.