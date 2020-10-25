Туктамышева высказалась о возможном включении четверного прыжка в программу

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о возможном включении четверного прыжка в программу.

По словам фигуристки, она довольна, что в короткой и произвольной программах на этапе Кубка России в Сочи смогла чисто исполнить тройной аксель. Также она отметила, что настраивалась на выполнение каскада лутц — тулуп.

«Что касается внедрения второго тройного акселя в программу, то посмотрим, как будет дальше складываться тренировочный процесс. Но сначала нужно вкатать этот вариант. Я тренирую и четверной — вкручиваюсь, но пока без выезда», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Спортсменка подчеркнула, что хочет, чтобы её новая программа была и интересной, и с наличием качественных элементов.

«Она ещё не вкатана до конца, ведь я только начинаю входить в неплохую форму. Но нужно ещё очень-очень много работать. И в принципе всё не так уж и плохо сейчас», — добавила Туктамышева.

По сумме двух программ Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи, набрав 213,26 балла. Победителем стала Анна Щербакова (239,91 балла).

Ранее фигуристка Дарья Усачёва заявила, что у неё нет оправданий своей ошибке на этапе Кубка России.