Костомаров заявил, что московский этап Гран-при по фигурному катанию никому не интересен

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров скептически высказался о московском этапе Гран-при.
Костомаров заявил, что московский этап Гран-при по фигурному катанию никому не интересен
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Соревнования запланированы на 20—22 ноября в «Мегаспорте». В женском турнире выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева.

«Вы все малосолите огурцы, которые уже и так солёные. Это вообще никому не интересно», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка Алёна Леонова назвала фаворитов московского этапа.

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