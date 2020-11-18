Костомаров заявил, что московский этап Гран-при по фигурному катанию никому не интересен

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров скептически высказался о московском этапе Гран-при.

Соревнования запланированы на 20—22 ноября в «Мегаспорте». В женском турнире выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева.

«Вы все малосолите огурцы, которые уже и так солёные. Это вообще никому не интересно», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка Алёна Леонова назвала фаворитов московского этапа.