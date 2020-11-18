Костомаров заявил, что московский этап Гран-при по фигурному катанию никому не интересен
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- РИА Новости
Соревнования запланированы на 20—22 ноября в «Мегаспорте». В женском турнире выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева.
«Вы все малосолите огурцы, которые уже и так солёные. Это вообще никому не интересно», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка Алёна Леонова назвала фаворитов московского этапа.