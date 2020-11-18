Леонова назвала фаворитов московского этапа Гран-при по фигурному катанию
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- РИА Новости
Соревнования запланированы на 20—22 ноября в «Мегаспорте». Спортсменка считает фаворитом этапа Анну Щербакову, но будет поддерживать Елизавету Туктамышеву.
«Жду как можно больше четверных. Чтобы и у Лизки он получился, если она его будет вставлять в программу. Скорее всего, будет. Скажу честно, больше всего надеюсь на хорошее выступление Туктамышевой и на её удачный четверной. Девчонки уже понемножку выделились по ходу сезона, показали себя. А вот у Лизы пока что прокаты были скомканные», — приводит слова Леоновой «Спорт-Экспресс».
Она также высоко оценила мастерство Щербаковой.
«Аня показывает самые целостные прокаты. Минимум ошибок, сложные элементы при ней. И в этом сезоне она катается уже на очень высоком, впечатляющем уровне. И получает за это заслуженно очень высокие компоненты», — резюмировала Леонова.
Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о влиянии коронавируса на проведение соревнований по фигурному катанию.