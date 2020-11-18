Леонова назвала фаворитов московского этапа Гран-при по фигурному катанию

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась ожиданиями от московского этапа Гран-при.
Леонова назвала фаворитов московского этапа Гран-при по фигурному катанию
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Соревнования запланированы на 20—22 ноября в «Мегаспорте». Спортсменка считает фаворитом этапа Анну Щербакову, но будет поддерживать Елизавету Туктамышеву.

«Жду как можно больше четверных. Чтобы и у Лизки он получился, если она его будет вставлять в программу. Скорее всего, будет. Скажу честно, больше всего надеюсь на хорошее выступление Туктамышевой и на её удачный четверной. Девчонки уже понемножку выделились по ходу сезона, показали себя. А вот у Лизы пока что прокаты были скомканные», — приводит слова Леоновой «Спорт-Экспресс».

Она также высоко оценила мастерство Щербаковой.

«Аня показывает самые целостные прокаты. Минимум ошибок, сложные элементы при ней. И в этом сезоне она катается уже на очень высоком, впечатляющем уровне. И получает за это заслуженно очень высокие компоненты», — резюмировала Леонова.

Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о влиянии коронавируса на проведение соревнований по фигурному катанию.

 

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