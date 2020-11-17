Горшков рассказал о влиянии коронавируса на проведение соревнований по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о проведении соревнований в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

По его словам, все критерии для определения участников чемпионата страны принимались во время самоизоляции.

«Естественно, ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы. Мы будем думать, как дальше сделать так, чтобы не навредить сборной. Это решение будет принято несколько позже. Безусловно, решение будет приниматься из интересов спортсменов», — цитирует Горшкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Самарин не выступит на этапе Гран-при в Москве по состоянию здоровья.