Горшков рассказал о влиянии коронавируса на проведение соревнований по фигурному катанию

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о проведении соревнований в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Горшков рассказал о влиянии коронавируса на проведение соревнований по фигурному катанию
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По его словам, все критерии для определения участников чемпионата страны принимались во время самоизоляции.

«Естественно, ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы. Мы будем думать, как дальше сделать так, чтобы не навредить сборной. Это решение будет принято несколько позже. Безусловно, решение будет приниматься из интересов спортсменов», — цитирует Горшкова Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Самарин не выступит на этапе Гран-при в Москве по состоянию здоровья.

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