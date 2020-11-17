Горшков рассказал о влиянии коронавируса на проведение соревнований по фигурному катанию
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
По его словам, все критерии для определения участников чемпионата страны принимались во время самоизоляции.
«Естественно, ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы. Мы будем думать, как дальше сделать так, чтобы не навредить сборной. Это решение будет принято несколько позже. Безусловно, решение будет приниматься из интересов спортсменов», — цитирует Горшкова Sport24.
Ранее сообщалось, что Александр Самарин не выступит на этапе Гран-при в Москве по состоянию здоровья.