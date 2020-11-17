Самарин не выступит на этапе Гран-при в Москве по состоянию здоровья
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Он восстанавливает здоровье, мы не хотим форсировать. Выбрали позицию, что здоровье дороже. Он только в пятницу вышел на лёд», — цитирует тренера 22-летнего спортсмена Светлану Соколовскую ТАСС.
Самарин является серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. В сезоне-2020/21 он занял второе место на этапе Кубка России в Москве.
Ранее сообщалось, что фигуристы Степанова и Букин не выступят на этапе Гран-при в Москве.