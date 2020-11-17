Самарин не выступит на этапе Гран-при в Москве по состоянию здоровья

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Российский фигурист Александр Самарин не будет выступать на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Самарин не выступит на этапе Гран-при в Москве по состоянию здоровья
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Он восстанавливает здоровье, мы не хотим форсировать. Выбрали позицию, что здоровье дороже. Он только в пятницу вышел на лёд», — цитирует тренера 22-летнего спортсмена Светлану Соколовскую ТАСС.

Самарин является серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. В сезоне-2020/21 он занял второе место на этапе Кубка России в Москве.

Ранее сообщалось, что фигуристы Степанова и Букин не выступят на этапе Гран-при в Москве.

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