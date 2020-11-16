Фигуристы Степанова и Букин не выступят на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, пропустят этап Гран-при в Москве.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

При этом причина отсутствия дуэта не указана.

Кроме того, отмечается, что на этапе не выступят Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.

Вместо этих двух пар заявлены россияне Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также представители Белоруссии Виктория Семенюк и Илья Юхимук.

Этап Гран-при пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Елизавета Нугуманова выступит вместо Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве.