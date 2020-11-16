Фигуристы Степанова и Букин не выступят на этапе Гран-при в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
При этом причина отсутствия дуэта не указана.
Кроме того, отмечается, что на этапе не выступят Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.
Вместо этих двух пар заявлены россияне Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также представители Белоруссии Виктория Семенюк и Илья Юхимук.
Этап Гран-при пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября.
Ранее сообщалось, что Елизавета Нугуманова выступит вместо Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве.