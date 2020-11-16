Урманов прокомментировал информацию о снятии Медведевой с этапа Гран-при в Москве

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов отреагировал на новость о том, что Евгения Медведева не выступит на этапе Гран-при в Москве.
Урманов прокомментировал информацию о снятии Медведевой с этапа Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Больше не хочется отвечать на подобное, это переходит всякие границы, пусть сами отвечают. Будут они выступать, не будут — у них семь пятниц на неделе, а мы сидим время теряем», — цитирует Урманова «Чемпионат».

Евгения Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью 2020 года россиянка вернулась к Тутберидзе. Тем не менее в этом сезоне она ещё ни разу не участвовала в соревнованиях из-за травмы спины.

Этап Гран-при пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября.

Ранее Александр Жулин назвал условие, при котором Медведева вернётся к соревнованиям.

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