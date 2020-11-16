Жулин назвал условие, при котором Медведева вернётся к соревнованиям

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал новость о том, что Евгения Медведева не выступит на этапе Гран-при в Москве.

«Если нам и стоит ждать Женю в этом сезоне, то только на чемпионате России. Думаю, что, если она выздоровеет, её допустят. Спина — это непростое дело, сначала её нужно залечить, потом войти в форму, а потом уже бороться за места», — цитирует Жулина «Чемпионат».

По его мнению, Медведева не хочет возвращаться, чтобы занимать невысокие места. Он при этом не исключает возвращения в этом сезоне, но считает, что это будет очень тяжело. Тренер отметил, что это касается и следующего сезона.

«Ответ простой: если она наберёт суперформу, они решат с тренером — вернуться или нет. Если не наберёт — сядут, обсудят и поймут, нужно ли ей это всё», — добавил Жулин.

Этап Гран-при пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Елизавета Нугуманова выступит вместо Медведевой на этапе Гран-при в Москве.