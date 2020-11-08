Сюрприз в Казани: Хромых вмешалась в соперничество Косторной и Трусовой на Кубке России по фигурному катанию

В Казани стартовал четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. По итогам короткой программы первое место занимает действующая чемпионка Европы Алёна Косторная. На второй строчке располагается ещё одна воспитанница Евгения Плющенко Александра Трусова. На победу в соревнованиях также претендует 14-летняя Майя Хромых, отстающая от лидера на 1,26 балла.

Первого появления Алёны Косторной на соревновательном льду болельщикам пришлось ждать долго: чемпионка Европы и победительница финала Гран-при начала сезон позднее других. На заключительном сборе в Новогорске, проведённом летом ещё в своей в прежней группе, Алёна почти не тренировалась — так по крайней мере утверждали те, кто присутствовал на базе. А потом случился самый скандальный из летних переходов: уже после закрытия трансферного окна действующая чемпионка Европы начала кататься в «Ангелах Плющенко» — ушла туда следом за Александрой Трусовой. Поединок между этими фигуристками и должен был стать центральной интригой казанского турнира.

Можно, конечно же, сказать иначе: задачи двух фавориток этапа были слишком разными, чтобы их сравнивать. Саша уже имела возможность продемонстрировать болельщикам собственные готовность и намерения: она выиграла второй этап серии в Москве, там же состоялся дебютный показ тройного акселя в короткой программе. В произвольной Трусова выполнила два четверных прыжка, а вскоре после того турнира выложила в Instagram видеозапись успешной тренировочной попытки четверного риттбергера — прыжка, который пока ещё является «бесхозным» в женском исполнении. Первой, кто сделает его на соревнованиях, наверняка гарантировано место в книге рекордов Гиннеса, но формально место лауреата пока вакантно. Зная характер Александры, можно было не сомневаться, что попытка штурмовать новый четверной будет предпринята на этапе в Казани.

Первостепенная задача Косторной сводилась к тому, чтобы набрать привычные кондиции после длительного перерыва. Ещё до начала соревнований Алёна сообщила, что будет пробовать тройной аксель, но только в произвольной программе. Иначе говоря, дала понять, что прыжок недостаточно натренирован, чтобы рисковать, заявляя его в короткую программу.

Отсутствие элемента ультра-си не стало препятствием для того, чтобы Косторная возглавила таблицу турнира после первого проката. Разница между ней и Трусовой составила меньше балла и по протоколам было чётко видно, кто из фигуристок где потерял, и где приобрел. Помарка на приземлении с тройного акселя не позволила Александре получить за прыжок даже его базовую стоимость, а кроме того судьи отметили у этой спортсменки неясное ребро в тройном флипе. Алёна же получила очень хорошие плюсы почти за все элементы (за исключением прыжкового каскада и второго вращения) и заработала бонусный балл на первом из трёх вращений. А главное, достаточно убедительно продемонстрировала публике и судьям, что кошачья, завораживающая манера катания, наблюдая за которой, совсем уже не хочется рассматривать мелкие погрешности, никуда не делась.

Другой вопрос, что стандартный набор элементов превращается в рамках нынешней женской конкуренции в достаточно опасную штуку: чтобы рассчитывать на высокий результат, катать его нужно не просто безупречно, но блистательно. Достаточно ошибиться один раз и ошибка станет роковой — как стала в Казани для Станиславы Константиновой. Фигуристка оступилась на приземлении с тройного лутца, из-за чего открывающий программу каскад пришлось экстренно перенести в конец, второй каскадный прыжок на усталости получился двойным, и в итоге Константинова отстала от тройки лидеров почти на 15 баллов.

Что до Трусовой, она уже сейчас имеет некое преимущество перед той же Косторной: пока Алёна лишь подбирается к максимально возможной для себя сложности, Александра очень активно «напрыгивает» новые прыжки в соревновательном режиме. Не случайно после победы этой фигуристки на этапе Кубка России в Москве, один из известнейших тренеров мира Рафаэль Арутюнян заметил в интервью, что Саша поступает очень правильно, непрерывно усложняя свои композиции.

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«Чтобы выполнять сложный элемент более или менее стабильно, у спортсмена должно быть два-три года опыта его исполнения в условиях соревнований», — сказал специалист.

Интересно, что в том же интервью, говоря о конкуренции, Арутюнян сделал акцент на том, что никакое преимущество не бывает в спорте бесспорным. Женская короткая программа турнира в Казани заставила вспомнить ещё одну фразу тренера: «Не бывает в спорте, что нет соперников. Всегда находится кто-то, кто способен выскочить из-за спины»

Роль возмутительницы спокойствия лидеров примерила на себя в Казани представительница «Хрустального» Майя Хромых и преуспела: имея в арсенале достаточно банальный по нынешним временам набор прыжков, фигуристка стала единственной из 12-ти участниц, кто не получил за элементы ни одного судейского минуса. Проще говоря, короткая программа была исполнена безукоризненно. К тому же на одном из вращений Хромых заработала бонус и в итоге оказалась выше чемпионки Европы Софьи Самодуровой и в крайне опасной близости от Трусовой и Косторной.