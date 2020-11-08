Сюрприз в Казани: Хромых вмешалась в соперничество Косторной и Трусовой на Кубке России по фигурному катанию
- Российская фигуристка Алёна Косторная
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Первого появления Алёны Косторной на соревновательном льду болельщикам пришлось ждать долго: чемпионка Европы и победительница финала Гран-при начала сезон позднее других. На заключительном сборе в Новогорске, проведённом летом ещё в своей в прежней группе, Алёна почти не тренировалась — так по крайней мере утверждали те, кто присутствовал на базе. А потом случился самый скандальный из летних переходов: уже после закрытия трансферного окна действующая чемпионка Европы начала кататься в «Ангелах Плющенко» — ушла туда следом за Александрой Трусовой. Поединок между этими фигуристками и должен был стать центральной интригой казанского турнира.
Можно, конечно же, сказать иначе: задачи двух фавориток этапа были слишком разными, чтобы их сравнивать. Саша уже имела возможность продемонстрировать болельщикам собственные готовность и намерения: она выиграла второй этап серии в Москве, там же состоялся дебютный показ тройного акселя в короткой программе. В произвольной Трусова выполнила два четверных прыжка, а вскоре после того турнира выложила в Instagram видеозапись успешной тренировочной попытки четверного риттбергера — прыжка, который пока ещё является «бесхозным» в женском исполнении. Первой, кто сделает его на соревнованиях, наверняка гарантировано место в книге рекордов Гиннеса, но формально место лауреата пока вакантно. Зная характер Александры, можно было не сомневаться, что попытка штурмовать новый четверной будет предпринята на этапе в Казани.
Первостепенная задача Косторной сводилась к тому, чтобы набрать привычные кондиции после длительного перерыва. Ещё до начала соревнований Алёна сообщила, что будет пробовать тройной аксель, но только в произвольной программе. Иначе говоря, дала понять, что прыжок недостаточно натренирован, чтобы рисковать, заявляя его в короткую программу.
Отсутствие элемента ультра-си не стало препятствием для того, чтобы Косторная возглавила таблицу турнира после первого проката. Разница между ней и Трусовой составила меньше балла и по протоколам было чётко видно, кто из фигуристок где потерял, и где приобрел. Помарка на приземлении с тройного акселя не позволила Александре получить за прыжок даже его базовую стоимость, а кроме того судьи отметили у этой спортсменки неясное ребро в тройном флипе. Алёна же получила очень хорошие плюсы почти за все элементы (за исключением прыжкового каскада и второго вращения) и заработала бонусный балл на первом из трёх вращений. А главное, достаточно убедительно продемонстрировала публике и судьям, что кошачья, завораживающая манера катания, наблюдая за которой, совсем уже не хочется рассматривать мелкие погрешности, никуда не делась.
Другой вопрос, что стандартный набор элементов превращается в рамках нынешней женской конкуренции в достаточно опасную штуку: чтобы рассчитывать на высокий результат, катать его нужно не просто безупречно, но блистательно. Достаточно ошибиться один раз и ошибка станет роковой — как стала в Казани для Станиславы Константиновой. Фигуристка оступилась на приземлении с тройного лутца, из-за чего открывающий программу каскад пришлось экстренно перенести в конец, второй каскадный прыжок на усталости получился двойным, и в итоге Константинова отстала от тройки лидеров почти на 15 баллов.
Что до Трусовой, она уже сейчас имеет некое преимущество перед той же Косторной: пока Алёна лишь подбирается к максимально возможной для себя сложности, Александра очень активно «напрыгивает» новые прыжки в соревновательном режиме. Не случайно после победы этой фигуристки на этапе Кубка России в Москве, один из известнейших тренеров мира Рафаэль Арутюнян заметил в интервью, что Саша поступает очень правильно, непрерывно усложняя свои композиции.
«Чтобы выполнять сложный элемент более или менее стабильно, у спортсмена должно быть два-три года опыта его исполнения в условиях соревнований», — сказал специалист.
Интересно, что в том же интервью, говоря о конкуренции, Арутюнян сделал акцент на том, что никакое преимущество не бывает в спорте бесспорным. Женская короткая программа турнира в Казани заставила вспомнить ещё одну фразу тренера: «Не бывает в спорте, что нет соперников. Всегда находится кто-то, кто способен выскочить из-за спины»
Роль возмутительницы спокойствия лидеров примерила на себя в Казани представительница «Хрустального» Майя Хромых и преуспела: имея в арсенале достаточно банальный по нынешним временам набор прыжков, фигуристка стала единственной из 12-ти участниц, кто не получил за элементы ни одного судейского минуса. Проще говоря, короткая программа была исполнена безукоризненно. К тому же на одном из вращений Хромых заработала бонус и в итоге оказалась выше чемпионки Европы Софьи Самодуровой и в крайне опасной близости от Трусовой и Косторной.
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