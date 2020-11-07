Загитова упала после тройного флипа во время исполнения показательного номера
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18-летняя спортсменка исполнила тройной лутц с недокрутом, а также два тройных флипа, один из которых завершился падением.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также побеждала на чемпионате мира (2019) и первенстве Европы (2018).
Ранее сообщалось, что Загитова представила новый показательный номер под музыку из «Нотр-Дам де Пари».