Загитова представила новый показательный номер под музыку из «Нотр-Дам де Пари»
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18-летняя спортсменка впервые показала номер под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Изначально композиция была подготовлена для показательных выступлений на чемпионате мира в Монреале, который был отменён из-за коронавируса.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также побеждала на чемпионате мира (2019) и первенстве Европы (2018).
Ранее сообщалось, что художник по костюмам Большакова раскритиковала образы Загитовой в «Ледниковом периоде».