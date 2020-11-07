Загитова представила новый показательный номер под музыку из «Нотр-Дам де Пари»

Российская фигуристка Алина Загитова выступила с новым показательным номером на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».

18-летняя спортсменка впервые показала номер под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Изначально композиция была подготовлена для показательных выступлений на чемпионате мира в Монреале, который был отменён из-за коронавируса.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также побеждала на чемпионате мира (2019) и первенстве Европы (2018).

Ранее сообщалось, что художник по костюмам Большакова раскритиковала образы Загитовой в «Ледниковом периоде».