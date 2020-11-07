Загитова представила новый показательный номер под музыку из «Нотр-Дам де Пари»

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Российская фигуристка Алина Загитова выступила с новым показательным номером на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».
Загитова представила новый показательный номер под музыку из «Нотр-Дам де Пари»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

18-летняя спортсменка впервые показала номер под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Изначально композиция была подготовлена для показательных выступлений на чемпионате мира в Монреале, который был отменён из-за коронавируса.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также побеждала на чемпионате мира (2019) и первенстве Европы (2018). 

Ранее сообщалось, что художник по костюмам Большакова раскритиковала образы Загитовой в «Ледниковом периоде».

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