Художник по костюмам Большакова раскритиковала образы Загитовой в «Ледниковом периоде»

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Художник по костюмам Наталия Большакова подвергла критике образы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, в которых она предстаёт в телешоу «Ледниковый период».
Художник по костюмам Большакова раскритиковала образы Загитовой в «Ледниковом периоде»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Стилист, тем более когда он работает со звездой уровня Загитовой, должен идти от её индивидуальности и органики. Учитывать её возраст, характер, мимику, пластику, манеру говорить… Всё в образе должно быть органично»,— цитирует Большакову «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что Загитова мила и трогательна такой, какая она есть.

«Алина всё равно красавица, во что бы её ни одели, но образы «Ледникового периода» для неё абсолютно чужеродны, с чужого плеча», — добавила Большакова.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Ранее Губерниев оценил навыки телеведущей у Загитовой.

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