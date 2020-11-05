Губерниев: у меня есть вопросы к Загитовой как к ведущей

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил навыки телеведущей у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая в настоящий момент работает на проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

«У меня к Загитовой как к ведущей есть вопросы. Было бы странно, если бы их не было. С Алиной надо работать. По тому, что я сейчас вижу, работы явно недостаточно. На таких проектах есть специфика. В основном ведущим таких форматов рассказывают дословно, что надо говорить в эфире. Самое тяжёлое — услышать, приноровиться к темпу и воспроизвести. В итоге ты либо читаешь текст, либо говоришь от себя — это вопрос твоей подготовки. А когда суфлёра нет и текста нет, то надо проявлять себя по полной программе. Потому от Алины мы видим достаточно простые вопросы из серии «Как прокомментируете свое выступление?», — рассказал Губерниев в интервью Sports.ru.

18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. «Ледниковый период» является для неё дебютной работой на телевидении.

Ранее Губерниев объяснил, почему задавал Загитовой неудобные вопросы.