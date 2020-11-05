Губерниев объяснил, почему задавал Загитовой неудобные вопросы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему задавал олимпийской чемпионке Алине Загитовой неудобные вопросы во время интервью.

«Ну давайте я вместо вопросов буду говорить: Алина, какая вы прекрасная, вы совершенно замечательная, невероятная, абсолютная богиня. Кому это будет интересно, кроме… сектантов? Привет, ребята, вы молодцы», — цитирует Губерниева Sports.ru.

По его словам, он работает для людей и страны в целом и ему хочется, чтобы за действием было интересно смотреть.

«И даже задевая душу спортсменки, ты прекрасно понимаешь, что это кому-нибудь нужно. Её душа, как и сама Алина, интересны миллионам. И если ты разбередишь душу, то в унисон с ней будут страдать, наслаждаться или как-то реагировать фанаты, хейтеры и так далее», — добавил Губерниев.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также готовится принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее сообщалось, что количество подписчиков Загитовой в Instagram возросло до 800 тыс.