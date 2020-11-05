Количество подписчиков Загитовой в Instagram возросло до 800 тысяч

Аккаунт олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой в социальной сети Instagram достиг отметки в 800 тыс. подписчиков.

Первый пост на странице спортсменки был выложен 19 ноября 2015 года. На данный момент в аккаунте размещено 189 публикаций.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также готовится принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее Загитова назвала Александра Овечкина и Евгения Малкина легендарными людьми.