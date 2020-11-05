Загитова назвала Овечкина и Малкина легендарными людьми

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова призналась, что любит хоккей больше футбола.
Загитова назвала Овечкина и Малкина легендарными людьми
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В эфире «Матч ТВ» она отметила, что футбол смотрят больше, чем фигурное катание, но она считает, что её вид спорта старается не отставать и становится всё лучше и популярнее.

После этого её спросили, кому из футболистов она симпатизирует.

«Мне больше хоккей нравится. Я переживаю за красивую игру. В исполнении своего папы. Знаю Овечкина, Малкина — это легендарные люди. Люблю всех наших хоккеистов», — сказала Загитова.

Ранее Загитова рассказала о своём отношении к критике.

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