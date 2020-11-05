Загитова рассказала о своём отношении к критике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова ответила на вопрос, как она относится к критике.

«Хорошо отношусь к хейтерам. Раньше я много обращала на них внимания, переживала, но сейчас понимаю, что без этого никуда. Это как стимул подняться ещё выше. У меня построена крепость, туда допускаются только близкие», — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также готовится принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее Загитова рассказала о трудностях работы телеведущей.