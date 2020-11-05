Загитова рассказала о своём отношении к критике
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- РИА Новости
«Хорошо отношусь к хейтерам. Раньше я много обращала на них внимания, переживала, но сейчас понимаю, что без этого никуда. Это как стимул подняться ещё выше. У меня построена крепость, туда допускаются только близкие», — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ».
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также готовится принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.
Ранее Загитова рассказала о трудностях работы телеведущей.