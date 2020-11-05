Загитова рассказала о трудностях работы телеведущей

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова высказалась о работе телеведущей.
Загитова рассказала о трудностях работы телеведущей
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Работать ведущим в шоу очень тяжело. Так как спортсмены не очень разговорчивые, я сейчас специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми», — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она на данный момент регулярно занимается с преподавателем по технике речи. Она также призналась, что ей сложно спрашивать у спортсменов после неудачного выступления, расстроились ли они.

«Когда я участвовала в соревнованиях, падала и мне задавали такие вопросы, меня это очень раздражало. Это очевидно», — добавила Загитова.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает в качестве ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также готовится принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев встал на колено перед Загитовой в прямом эфире.

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