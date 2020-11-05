Губерниев встал на колено перед Загитовой в прямом эфире

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оригинальным образом поздравил фигуристку Алину Загитову с победой в номинации «Самая популярная спортсменка страны» по версии телеканала «Матч ТВ».

После вручения награды в прямом эфире канала телеведущий задал олимпийской чемпионке несколько острых вопросов.

Загитова на них ответила и подчеркнула, что Губерниеву не удалось задеть её.

В конце эфира комментатор поинтересовался, понравился ли спортсменке разговор.

«Вам хоть чуть-чуть понравилось? Вы сначала на меня обиделись, а потом вроде нормально», — произнёс ведущий.

Загитова же сказала, что ей не было обидно, после чего Губерниев встал на колено перед 18-летней атлеткой.

«Это приятно! Мы у ваших ног! Я у ваших ног!» — заявил комментатор.

Ранее Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры.