Губерниев встал на колено перед Загитовой в прямом эфире
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После вручения награды в прямом эфире канала телеведущий задал олимпийской чемпионке несколько острых вопросов.
Загитова на них ответила и подчеркнула, что Губерниеву не удалось задеть её.
В конце эфира комментатор поинтересовался, понравился ли спортсменке разговор.
«Вам хоть чуть-чуть понравилось? Вы сначала на меня обиделись, а потом вроде нормально», — произнёс ведущий.
Загитова же сказала, что ей не было обидно, после чего Губерниев встал на колено перед 18-летней атлеткой.
«Это приятно! Мы у ваших ног! Я у ваших ног!» — заявил комментатор.
Ранее Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры.