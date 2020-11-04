Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении спортивной карьеры.
Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры
  • РИА Новости

«Посмотрим. Сейчас коронавирус, очень сложно. Отменяется очень много соревнований, какие-то из них под вопросом. Это тяжёлая ситуация для всего спорта. Думаю, что, когда я вернусь, будет трудно. Это спорт», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает в качестве ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также готовится принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина не исключает возвращения Загитовой к соревнованиям.

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