Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении спортивной карьеры.

«Посмотрим. Сейчас коронавирус, очень сложно. Отменяется очень много соревнований, какие-то из них под вопросом. Это тяжёлая ситуация для всего спорта. Думаю, что, когда я вернусь, будет трудно. Это спорт», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает в качестве ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период», а также готовится принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина не исключает возвращения Загитовой к соревнованиям.