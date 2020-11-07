Трусова рассказала, сколько четверных прыжков планирует выполнить на этапе КР в Казани

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Бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, поделилась планами на выступление на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Казани.
Трусова рассказала, сколько четверных прыжков планирует выполнить на этапе КР в Казани
  • РИА Новости

«Я хотела сделать все прыжки, всегда хотела больше в программу вставить. Сейчас я над этим работаю, и мне действительно нравится кататься. Я никогда такого не чувствовала. Реально чувствую, как меняется скольжение», — сказала Трусова в сюжете Первого канала.

Этап Кубка России в Казани пройдёт с 8 по 12 ноября.

Ранее Черкасова выразила мнение, что травма Медведевой обострилась на фоне больших нагрузок.

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