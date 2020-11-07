Черкасова считает, что травма Медведевой обострилась на фоне больших нагрузок

Серебряный призёр Олимпийских игр-1980, тренер Марина Черкасова поделилась мнением о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе, а также о травмах титулованной спортсменки.

«Я рада, что она вернулась к Тутберидзе. Думаю, Жене всё же лучше кататься в России, у своего наставника. Она долго не тренировалась по методике Тутберидзе, думаю, проблемы со здоровьем связаны с высокими нагрузками. Она отвыкла от такого объёма, оказалась к ним не готова. Возможно, не рассчитали силы. Но это проблема не только её — сейчас на всех уровнях из-за паузы много травм», — сказала Черкасова «Спорт-Экспрессу».

20-летняя фигуристка занималась под руководством Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. С осени 2020 года россиянка вернулась к Тутберидзе.

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